إطلاق نار على صف لليوغا في فلوريدا.. ومقتل شخصين

قتلت امرأتان عندما فتح مسلح النار على صف لممارسة رياضة اليوغا بولاية فلوريدا قبل أن يتصدى الموجودون للهجوم الذي انتهى بانتحار المهاجم، وفق ما أفادت الشرطة الأميركية السبت.

وقالت إدارة شرطة مدينة تالاهاسي عاصمة الولاية، إن الضحيتين، وهما نانسي فان فيسم (61 عاماً) وماورا بينكلي (21 عاماً)، قتلتا بالرصاص بعد ظهر الجمعة عندما فتح سكوت بيرل (40 عاماً) النار داخل صالة (هوت يوغا) التي تقع داخل مركز تسوق فاخر بالمدينة.

كما أصيب أربعة أشخاص في الحادث، منهم رجل ضربه المهاجم بالمسدس، وفق الشرطة.

من جهته، قال قائد الشرطة، مايكل ديليو، للصحافيين، إن “هناك مؤشرات على أن عدة أشخاص تصدوا للهجوم بل حاولوا إنقاذ الآخرين”.

وذكرت الشرطة أن اثنين من المصابين حالتهما مستقرة، بينما غادر مصاب ثالث المستشفى، مضيفة أن جثة المهاجم بها جرح نتج فيما يبدو عن إطلاقه النار على نفسه.

ولفت ديليو إلى أن المسلح تحرك على ما يبدو بشكل فردي ولا مؤشرات أن سكان تالاهاسي مهددون في الوقت الراهن.

كذلك أشار إلى أن الشرطة تتحرى وجود أي صلات بين المهاجم والضحايا.