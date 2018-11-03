ضبط “عصابة بطاقات ائتمان”.. زعيمها أدين في هجمات سبتمبر

أعلنت الشرطة الإسبانية، السبت، أنها ضبطت عصابة إجرامية استنسخت بطاقات ائتمانية، على رأسها رجل أدين في السابق بالمساعدة في تمويل هجمات 11 سبتمبر 2001.

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت 19 شخصا بينهم رجل جزائري، يبلغ من العمر 49 عاما، كان قد قضى عقوبة السجن في إسبانيا لاستخدامه بطاقات ائتمان مستنسخة للمساعدة في تمويل هجمات 2001 في الولايات المتحدة.

ولم تكشف الشرطة الإسبانية عن اسم الشخص الجزائري الذي يتزعم العصابة.

وألقي القبض على جميع أعضاء الشبكة الـ 19 في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأرسلت المجموعة 500 ألف يورو (569 ألف دولار) على بطاقات ائتمانية مزيفة صنعتها باستنساخ بطاقات حقيقية قبل أن تتفكك الشبكة، بحسب الشرطة.