أمير #قطر يصدر أمراً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا أميريا رقم /7/ لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعيين سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للعدل ، وتعيين السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية والبيئة ، والسيد علي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة ،السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ،وتعيين السيد سعد بن شريدة الكعبي وزيرا للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء ، ويعهد إلى الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل بالإضافة إلى مهام منصبه القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .

وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه. وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.