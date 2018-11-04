العاهل الأردني يقبل استقالة وزيري السياحة والتربية

قبل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني استقالة وزير السياحة ووزيرالتربية والتعليم من منصبيهما على خلفية حادثة سيول وفيضانات في منطقة البحر الميت ادت الى وفاة 21 شخصا معظمهم طلبة.

ووفق بيان للديوان الملكي وافق الملك عبدالله الثاني على قبول استقالة وزير السياحة والاثار لينا عناب ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة وتكليف وزير العدل بسام التلهوني بادارة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير دولة لتطوير الاداء المؤسسي مجد شويكة بادارة وزارة السياحة والاثار.

تأتي استقالة الوزيرين عناب ومحافظة من حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز على خلفية وفاة 21 شخصا واصابة 35 غالبيتهم طلبة في حادثة سيول جرفت رحلة مدرسية شارك فيها 44 طالبا ومرافقا في منطقة البحر الميت السياحية الاسبوع الماضي.