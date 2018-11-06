أمير #قطر: سنحافظ على موقعنا كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم

قال أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد إن بلاده ستحافظ على موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، مشيرا الى أن الدولة ستواصل تطوير قطاعات النفط والغاز، وذلك خلال افتتاحه اليوم دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى وذلك بحضور الأمير الوالد، والممثل الشخصي للأمير، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الدولة والأعيان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية. وأضاف الشيخ تميم : تعززت حصانة اقتصاد قطر من الهزات الخارجية وازداد اعتمادنا على ذاتنا وترسخت الروابط مع حلفائنا أكثر وتطورت علاقاتنا مع معظم دول العالم ، والأهم من هذا كله ازداد تمسك القطريين بأخلاقهم التي عرفوا بها وتعمق وعي شعبنا وإدراكه لحجم منجزات دولته وأهمية السيادة الوطنية.وتابع: ارتفعت الصادرات بنسبة 18% ما أدى إلى تحسن ملموس في الموازنة العامة والميزان التجاري والحساب الجاري، واسترجع الجهاز المصرفي في أقل من عشرة أشهر مستوى المؤشرات التي كانت سائدة قبل الحصار وتحسن مستوى بعضها.وقال: استعاد مصرف قطر المركزي مستوى احتياطاته وحافظ الريال القطري على قيمته وحرية تداوله، واستمرت الدولة في توفير التمويل اللازم لمشاريع كأس العالم دون المساس بالمشاريع التي يتطلبها تحقيق الرؤية الوطنية.وأضاف الشيخ تميم: عدد المصانع العاملة في الدولة ازداد عما كان عليه قبل الحصار بنحو 14% وتمكنت هذه المصانع من تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية وبعض المستلزمات الاستهلاكية .وقال: نحن نسير بخطى ثابتة لتحقيق الأمن المائي والغذائي وتأمين طاقة كهربائية كافية لدفع عجلة التنمية ، فتم تدشين المرحلة الأولى من مشروع مخزون المياه الاستراتيجي وجاري العمل على تدشين باقي المراحل نهاية هذا العام بزيادة قدرها 155% عن مخزون المياه العذبة الحالي.