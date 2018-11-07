ترامب لصحفي أميركي: أنت عدو للناس

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، مراسل شبكة “سي إن إن” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في البيت الأبيض، تعليقا على نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وخلال توجيه المراسل لسؤال للرئيس الأميركي، ثار ترامب، وقال له “أجلس مكانك. كفى كفى. أنت شخص مستفز. أنت عار على القناة التي تعمل فيها”.

وواصل ترامب هجومه موجها كلامه للصحفي: “أنت عدو للناس. سي إن إن تعرض أخبار مزيفة”.

ويمتلك ترامب تاريخيا من العداء مع وسائل الإعلام، وسبق له أن غرد على “تويتر” في فبراير 2017، قائلا: “وسائل إعلام الأخبار الكاذبة (نيويورك تايمز، إن بي سي نيوز، إيه بي سي، سي بي إس، وسي إن إن) ليست عدوا لي، بل هي عدو للشعب الأميركي”.