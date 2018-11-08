ولاية أميركية تنتخب أول حاكم مثلي في تاريخ الولايات المتحدة

فاز‭ ‬مرشح‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬لمنصب‭ ‬حاكم‭ ‬ولاية‭ ‬كولورادو‭ ‬جاريد‭ ‬بوليس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الجمهوري‭ ‬ووكر‭ ‬ستابلتون،‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬مثلي‭ ‬ينتخب‭ ‬حاكما‭ ‬لولاية‭ ‬أميركية‭.‬

وبوليس‭ ‬يشغل‭ ‬حاليا‭ ‬مقعدا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬لكولورادو،‭ ‬وفقاً‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬الحرة‮»‬‭ ‬الأمريكية‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬الدعائية‭ ‬المضادة‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬استطاع‭ ‬بوليس‭ ‬التقدم‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الاستطلاعات‭.‬

بوليس،‭ ‬وهو‭ ‬رجل‭ ‬أعمال،‭ ‬قالت‭ ‬فوربس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬ثراء‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬أنفق‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬حملته‭ ‬الأخيرة‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬منافسه‭.‬