ولاية أميركية تنتخب أول حاكم مثلي في تاريخ الولايات المتحدة

فاز مرشح الحزب الديموقراطي لمنصب حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس الثلاثاء على منافسه الجمهوري ووكر ستابلتون، ليصبح أول مثلي ينتخب حاكما لولاية أميركية.
وبوليس يشغل حاليا مقعدا في مجلس النواب عن الدائرة الثانية لكولورادو، وفقاً لقناة «الحرة» الأمريكية.
وعلى الرغم من الحملات الدعائية المضادة له خلال الحملة الانتخابية، استطاع بوليس التقدم على منافسه في الاستطلاعات.
بوليس، وهو رجل أعمال، قالت فوربس إنه «أكثر الديموقراطيين ثراء في الكونغرس»، وقد أنفق حوالي 20 مليون دولار على حملته الأخيرة متفوقا على منافسه.
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