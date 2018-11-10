وفاة 9 أشخاص جراء السيول الجارفة في الأردن

أعلنت السلطات الأردنية، مساء الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا سيول تجتاح عدة مناطق في البلاد، إلى 9 قتلى، فضلًا عن إصابة 9 آخرين، وإنقاذ آلاف.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة، للمتحدثة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أكدت فيها أن الأوضاع ما تزال غير مستقرة، خصوصا في وسط وجنوبي #الأردن.

وأوضحت أن من بين الضحايا غطاس في الدفاع المدني، لقي مصرعه أثناء عمليات الإنقاذ.

ودعت غنيمات المواطنين القاطنيّن بالقرب من المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول والجسور والأنفاق، إلى إخلاء منازلهم حفاظا على حياتهم نظرا لغزارة الأمطار المتوقعة هذه الليلة ونهار الغد.

وطلبت من قاطني هذه الأماكن والمناطق التوجه إلى المدارس القريبة منهم على الفور، حيث تم فتحها كمراكز إيواء للمتضررين من الحالة الجوية وممن يضطرون إلى إخلاء منازلهم جراء ذلك.