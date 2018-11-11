فلوريدا تعيد فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي

تجري ولاية فلوريدا إعادة إحصاء آلي للأصوات في سباقها المتقارب لشغل مقعد الولاية بمجلس الشيوخ ومنصب الحاكم ومن المقرر إعلان النتائج بحلول الساعة الثالثة مساء (2000 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس.

وهذان السباقان إلى جانب الانتخابات المتعلقة بمنصب حاكم ولاية جورجيا ومقعد ولاية أريزونا بمجلس الشيوخ أبرز انتخابات لم تحسم حتى الآن في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت الثلاثاء.

وفي السباق على مقعد مجلس الشيوخ تقلص تقدم حاكم فلوريدا الجمهوري ريك سكوت على السناتور بيل نيلسون إلى نحو 12500 صوت أو 0.15 في المئة بحلول ظهر السبت.

وقال نيلسون إن حملته ستواصل اتخاذ إجراءات لضمان إحصاء جميع الأصوات دون تدخل أو محاولات لتقويض العملية الديمقراطية.

وأضاف في بيان “نعتقد عندما يتم إحصاء كل البطاقات القانونية سنفوز في هذه الانتخابات”.

وحث سكوت جميع قادة الشرطة في الولاية على رصد أي انتهاكات خلال عملية إعادة فرز الأصوات مثلما نص قانون فلوريدا واتخاذ الإجراءات الملائمة.

وفي السباق من أجل شغل منصب حاكم الولاية أظهرت النتائج غير الرسمية تقلص تقدم الجمهوري رون دي سانتيس على الديمقراطي أندرو جيلوم إلى نحو 33700 صوت أو 0.41 في المئة.