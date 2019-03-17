صبي البيض للنائب المتطرف: “عقلك يحتاج لبروتين أكثر”

احتفى مئات الآلاف من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالصبي ويل كونولي، البالغ من العمر 17 عامًا، الذي قام بكسر بيضة على رأس السيناتور الأسترالي العنصري فريزر أنينغ بعد ظهر أمس، بينما كان يتحدث إلى وسائل الإعلام في اجتماع حاشد لمؤيديه اليمينيين المتطرفين في مورابين بملبورن، بحسب ما نشره موقع صحيفة “Sydney Morning Herald “.

وقام السيناتور أنينغ عن ولاية كوينزلاند بلطم وجه الصبي مرتين، قبل أن تنقض مجموعة من مؤيدي السيناتور على كونولي ليطرحوه أرضا، وبحد وصف كونولي “نحو 30 من الغوغاء قام بضربي بعدما طرحوني أرضا وشل حركتي”.

جاء تصرف المراهق كونولي نتيجة لاستيائه الشديد من تصريحات سيناتور أنينغ العنصرية، التي قام بنشرها وأدلى بها عقب الهجوم الإرهابي على مصلين في مسجد بكرايست تشيرش النيوزلاندية، والذي راح ضحيته 50 شخصا.

وكان السيناتور أنينغ في هجومه العنصري ضد المسلمين ألقى باللوم في الحادث الإرهابي المروع على زيادة الهجرة الإسلامية، موجها حديثه للمسلمين قائلا: “إن اللوم يقع عليهم”.

احترسوا من الغوغاء

وأدلى الصبي كونولي بتصريح في مقطع فيديو قصير، نشره على منصة تويتر، قال فيه: “لا تلق بيضة على سياسي، فقد تعرضت لهجوم من نحو 30 من مناصريه الغوغائيين في وقت واحد، وتلقيت درسا خشنا”.

المسلمون ليسوا إرهابيين

وكرر كونولي التعبير عن قناعاته والدافع وراء تصرفه، حيث قال: إن “المسلمين ليسوا إرهابيين وإن الإرهاب ليس له دين”.

دعوة مدى الحياة لحفلات موسيقية

وبينما قامت فرق موسيقية شهيرة مثل Hilltop Hoods وViolent Soho بإهدائه بطاقة حضور مدى الحياة لحفلاتهم، حيث كتب حساب خاص بفريق Hilltop Hoods الموسيقي: “فتى البيضة.. نقدم لك دعوة مفتوحة مجانية مدى الحياة لحضور حفلات Hoods إذا شئت”.

لوحة الأمل

وألهم تصرف الصبي كونولي عددا من الفنانين ليبدعوا على الفور أعمال الفنية، بما في ذلك واحدة مستوحاة من ملصق باراك أوباما “الأمل” للفنان شيبارد فيري، نشرها حساب لشخص يدعى بروس بيتمونش قائلا: “إن أستراليا حصلت اليوم على بطل لا يخاف، فتى البيض يدمر الساسة الفاشيين بمجرد كسر بيضة”.

كاريكاتير البروتين

وتداول الآلاف من المعجبين بتصدي كونولي لخطاب الكراهية والعنصرية كاريكاتيرا وقاموا بمشاركته على حساب كونولي على منصة تويتر، مؤكدين أن الأذكياء لا يمكن أن يدافعوا عن الإرهاب ولا العنصرية أو نشر الكراهية، ويظهر الكاريكاتير صبي البيض بينما يكسر بيضة على رأس السيناتور الأسترالي اليميني المتطرف أنينغ بينما يقول له: “أعتقد أن عقلك يحتاج لمزيد من البروتين” كدلالة عن قصور تفكيره والتعبيرات الكريهة المقززة التي أطلقها في بيانه وتصريحاته الصحافية.

وأعاد الصبي تغريد الكاريكاتير في ما يعد تبنيا لموقف الرسم الساخر الذي جسد ما فعله الصبي.

حملة تبرعات

كما جمعت صفحة GoFundMe أكثر من 30 ألف دولار أسترالي لصالح كونولي، وصرحت منسقة حملة جمع التبرعات راشيل بروير: “نشكر صبي البيض لإظهاره أنه لا ينبغي التسامح مع خطاب الكراهية الصادر عن السيناتور أنينغ. ونقدم له كل الدعم والمساندة من سكان كرايست تشيرش”.

ثم نشرت بروير لاحقًا تحديثًا للصفحة تشير فيه إلى أن كونولي أعرب عن التزامه بإرسال غالبية الأموال من حصيلة التبرعات إلى ضحايا هجوم كرايست تشيرش الإرهابي، بعدما كانت حملة جمع التبرعات مخصصة في بادئ الأمر لمساعدة كونولي على دفع رسوم قضائية.

مليون توقيع لإقالة السيناتور العنصري

وقامت كيت أحمد، تضامنا مع كونولي وضحايا الحادث الإرهابي في كرايست تشيرش، بتدشين عريضة على موقع change.org تدعو إلى إقالة السيناتور العنصري فريزر أنينغ من البرلمان وجمعت أكثر من مليون توقيع في أقل من يومين، وهو رقم قياسي في الموقع. وكتبت كيت عن العريضة: إن سيناتور أنينغ “ليس له مكان في حكومة بلدنا الديمقراطي والمتعدد الثقافات”.