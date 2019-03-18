وزير الدفاع السوري: الجيش سيحرر مناطق سيطرة الأكراد بالمصالحات أو بالقوة

أعلن وزير الدفاع السوري ، العماد علي عبد الله أيوب، اليوم الإثنين، أن جيشه ”سيحرر“ مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن، على غرار مناطق أخرى في سوريا ، عن طريق ”المصالحات“ أو ”القوة“ العسكرية.

وقال أيوب، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيسي أركان الجيش العراقي، والقوات المسلحة الإيرانية في دمشق، ”الجيش سيحرر هذه المنطقة، كما حرر معظم المناطق الأخرى في سوريا“.

وأضاف، ”الورقة الوحيدة المتبقية بيد الأمريكيين وحلفائهم هي قسد (قوات سوريا الديمقراطية)، وسيتم التعامل معها بالأسلوبين المعتمدين من الدولة السورية: المصالحات الوطنية، أو تحرير الأراضي التي يسيطرون عليها بالقوة“.