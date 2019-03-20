محجبة تتعرض لاعتداء بدني في مدينة نيويورك

تعرَّضت سيدة محجبة لاعتداء بدني في مدينة نيويورك الأمريكية.

وفي مؤتمر صحفي مع مسؤولين بالشرطة، الثلاثاء 19 مارس/آذار 2019، أوضحت «أمبر نيسار» القاطنة بحي بروكلين في نيويورك، أن رجلاً قام بركلها أثناء سيرها في الشارع، السبت، وحاول إيقاعها أرضاً، قبل أن يركل ساقها مجدداً بعد بقائها واقفة.

وقالت: «لا أرى سبباً غير جريمة كراهية، حيث اعتدى عليَّ بسبب ملابسي وحجابي».

وأشارت إلى أنَّ مَن شهدوا الحادثة لم يهرعوا إلى مساعدتها، مؤكدة تسجيل الكاميرات الأمنية للواقعة، قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار.

بدورهم، ذكر مسؤولو شرطة نيويورك، أن قوة مهام جرائم الكراهية تحقق في الحادثة.

من جانبه، أعرب رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، عن استيائه الشديد إزاء الاعتداء، وقال في حسابه على تويتر: «هذا ليس اعتداء ضدَّ المسلمين فقط، وإنما على جميع سكان نيويورك، وهو عمل فيه كراهية مثيرة للاشمئزاز.