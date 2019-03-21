مصرع 45 شخصا بغرق عبارة في نهر دجلة بالعراق

قال نائب محافظ نينوي، الخميس، إن عشرات الأشخاص غرقوا إثر انقلاب عبارة، على متنها 75 شخصا، في جزيرة أم الربيعين بمدينة الموصل العراقية.

وذكرت مصادر عراقية أن عدد الوفيات بغرق العبارة ارتفع إلى 60 شخصا، في وقت هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث في نهر دجلة . وكانت الحصيلة الأولية تشير إلى مصرع 45.

وقال مدير الدفاع المدني في الموصل إن معظم الضحايا نساء وأطفال لم يتمكنوا من السباحة، مضيفا أن فريق الإنقاذ ما يزال ينتشل ناجين وأنقذ 12 شخصا حتى الآن.

وأشار مراسلنا إلى أن عدد الأشخاص الكبير الذي كان على متن العبارة قد يكون السبب وراء هذا الحادث، مضيفا “وهذا بسبب غياب غياب الضوابط والرقابة على مالكي العبارات”.

وأعلنت دائرة صحة نينوى استنفار كافة جهودها للسيطرة على حادث غرق إحدى العبارات، التي تقل نساء وأطفالا محتفلين بأعياد نوروز .

وأوضحت مصادر محلية أن 75 شخصا كانوا على متن العبارة المنكوبة قبل أن تنقلب، في وقت أظهرت لقطات فيديو محاولات لإنقاذ الغرقى.