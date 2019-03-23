معارضة أسترالية تزور مسجدا بسيدني للتضامن مع المسلمين

أجرت نائب رئيس حزب “العمال” أكبر أحزاب المعارضة بأستراليا، تانيا بليبيرسك، زيارة إلى مسجد يديره الأتراك في مدينة “سيدني” في إطار التضامن مع المسلمين عقب الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا.

وذكر مراسل الأناضول أن بليبيرسك أجرت زيارة إلى مسجد “ردفيرن” الذي تديره رئاسة الشؤون الدينية التركية، والتقت مع “أحمد صولاق” رئيس جمعية “ردفيرن” التي يتبع لها المسجد.

وخلال اللقاء، أشارت بليبيرسك إلى أن الحزب سيبذل قصارى جهده لزيادة الإجراءات الأمنية في المساجد بعد هجوم الإرهابي على مسجدي “النور” و”لينوود” بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

والجمعة قبل الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ”كرايست تشيرتش” النيوزيلندية، قتل فيه أكثر من 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.

فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.