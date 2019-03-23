مذيعات نيوزيلندا بالحجاب تضامنا مع ضحايا مجزرة المسجدين

أظهرت عدد من مذيعات نيوزيلندا تعاطفهن مع ضحايا الهجوم الدامي الذي طال مسجدين في مدينة كرايست شيرتش، وراح ضحيته أكثر من 50 شخصاً من خلال ارتدائهن الحجاب على الهواء مباشرة عبر البرامج ونشرات الأخبار التي قدمنها، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصور، مشيدين بموقف المذيعات.

هذا وأبدت نساء نيوزيلندا تعاطفا كبيرا، تضامنًا مع ذوي الضحايا والمصابين من الجالية المسلمة المقيمة في نيوزيلندا، وذلك بارتدائهن الحجاب أيضا في لفتة إنسانية قادتهن فيها رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي أظهرت ارتدته أيضًا في اليوم التالي على وقوع الهجوم الدامي، وذلك خلال زيارتها لمركز “كانتربري” للاجئين، بالإضافة إلى تأكيدها على “تعاطفها وحبها لكل المجتمعات المسلمة”.

وتفاعل الشعب النيوزيلندي مع دعوة “الحجاب من أجل الوئام” في حملة تضامن ودعم للمواطنين المسلمين، حيث ارتدى خلالها مواطنون الحجاب، الجمعة الماضي، للتعبير عن رفضهم لمجزرة المسجدين.

وكان متطرف يميني أسترالي اقتحم مسجدين، خلال صلاة الجمعة، وشرع في إطلاق النار على المصلين بشكل عشوائي، في أسوأ حادث قتل جماعي راح ضحيته أكثر من 50 مصليا.