تايلاند تشهد أول انتخابات عامة منذ انقلاب 2014 العسكري

توجه صباح اليوم الاحد ملايين التايلانديين لصناديق الاقتراع التي فتحت أبوابها الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، في أول انتخابات عامة بعد 5 سنوات من الانقلاب العسكري.

وتصوّت تايلاند اليوم في انتخابات طال انتظارها وضعت حزبًا مدعومًا عسكريًا ضد القوى السياسية الشعبية التي أطاح بها الجنرالات.

ويصوت نحو 51 مليون ناخب في 92 الفا و300 مركز اقتراع، لاختيار أعضاء مجلس النواب في مملكة تايلاند، وتعلن نتائجها مساء اليوم.

وتجري انتخابات مجلس النواب فقط ، في حين يسيطر الانقلابيون على كامل أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية) وعددهم 250 سيناتورا.

وشرّع العسكر أنظمة جديدة للانتخابات للحدّ من المقاعد التي يمكن للأحزاب الكبرى المؤيدة للديموقراطية الفوز فيها. ورشّح حزب فالانغ براشارات التابع للمجلس العسكري الانقلابي، قائد الجيش الذي أصبح رئيساً للحكومة العسكرية برايوت شان أوشا لرئاسة الوزراء. ويتعرّض الحزب لضغوط كبيرة لتحقيق نتيجة جيدة في انتخابات تشكّل عمليا استفتاء على شعبيته. وأطاح شان أوشا، عام 2014 بالحكومة المدنية في انقلاب هو الثاني عشر في البلاد في أقل من قرن.