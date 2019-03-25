هنية ردا على قرار ترامب: الجولان سيبقى جزءا لا يتجزأ من سوريا

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في غزة، إن “الجولان سوف يبقى جزءا لا يتجزأ من الأرض السورية”.

وأضاف في بيان أصدره مكتبه اليوم الإثنين، ووصل وكالة “الأناضول” نسخة منه: “من جديد برزت ملامح الخطة الامريكية التي تستهدف المنطقة والتي طالت اليوم الحقوق السورية”.

وتابع هنية: “إن هذه المواقف الأمريكية وهذه القرارات الظالمة التي تأتي من خلف البحار، لن تغير الحقائق التاريخية والجغرافية للأرض السورية وحقوق الشعب العربي السوري في الجولان المحتل”.

وأكد على “وقوف حماس إلى جانب سوريا أمام هذه الغطرسة الأمريكية، التي لا تحترم الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، والتي طالت أيضا قضيتي القدس واللاجئين”.

وفي وقت سابق اليوم، وقع ترامب على الاعتراف بسيادة تل أبيب على الجولان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن.

وتحتل إسرائيل الجولان منذ عام 1967.