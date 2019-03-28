سوريا: انفجارات في مستودعات ذخيرة تهز حلب

أفاد مراسل “سبوتنيك” اليوم الخميس بأن عدوانا خارجيا يستهدف محيط مدينة الشيخ نجار الصناعية ومنطقة النقارين وجبرين بريف حلب الشرقي‎.

وأشار المراسل إلى أن 7 انفجارات متتالية سمع دويها في أرجاء مدينة حلب.

وأعلنت وكالة “سانا” أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي على مدينة حلب. وأوضح مصدر عسكري سوريا للوكالة الرسمية: “في حوالي الساعة 23:00 من ليل الأربعاء وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب وتسقط عددا من الصواريخ المعادية وقد اقتصرت الأضرار على الماديات. ويتزامن هذا الهجوم في وقت انعقاد جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية الجولان في ظل اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على المرتفعات السورية المحتلة.