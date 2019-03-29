طهران: اصدار تأشيرات الدخول المجانية بين ايران والعراق يبدأ مطلع أبريل

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي اليوم الخميس ان اصدار تأشيرات الدخول المجانية (فيزا) للرعايا الايرانيين والعراقيين سيدخل حيز التنفيذ مطلع أبريل المقبل.

وقال قاسمي في تصريح للاذاعة والتلفزيون الايراني ان إلغاء رسوم اصدار تأشيرات الدخول بين البلدين جاء بعد زيارة الرئيس الايراني الى العراق قبل أسبوعين.

وأوضح ان اتفاق البلدين على اصدار التأشيرات المجانية يأتي أيضا بعد مساعي المسؤولين وجميع الأجهزة المعنية والاجتماعات بين وفود البلدين على مستوى الخبراء لتحقيق هذا الامر.

وقال ان ايران والعراق اتفقتا على عدم دفع أي رسوم لإصدار تأشيرات الدخول كعامل مؤثر ومسهل في العلاقات والصلات بين الشعبين.