الاحتلال الصهيوني يمنع أداء صلاة الجمعة في المعتقلات

منعت السلطات الإسرائيلية ، اليوم الجمعة، المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من أداء صلاة الجمعة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن إدارة المعتقلات الإسرائيلية أبلغت المعتلقين في كافة السجون بمنعهم من صلاة الجمعة.

ومنذ مطلع عام 2019، تشهد السجون الإسرائيلية توترًا، على خلفية إجراءات تتخذها مصلحة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وتزايدت وتيرة التوتر في الأيام الماضية، إثر اقتحام قوات خاصة عددًا من المعتقلات، والاعتداء على السجناء بالضرب والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات، بحسب هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن الهيئة، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل نحو 5700.