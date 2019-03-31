الملك سلمان: متمسكون بالسيادة السورية على الجولان

انطلقت أعمال القمة العربية الـ 30 في تونس، اليوم الأحد.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد الملك سلمان على أن القضية الفلسطينية تبقى على رأس اهتمامات المملكة السعودية.

وقال:” نجدد التأكيد على رفضنا القاطع للإجراءات التي من شأنها المساس بالسيادة السورية على مرتفعات الجولان.

وفي الشأن اليمني، أكد الحرص على الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقاً للقرارات الدولية. وقال:” تستمر المملكة في تنفيذ برامجها التنموية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وفي الملف الليبي، أكد دعم المملكة لجهود الأممة المتحدة، من أجل التوصل لحل بين الفرقاء، مشدداً على حرص السعودية على الوحدة الليبية.

وعقب انتهاء الكلمة الافتتاحية، سلم الملك سلمان رئاسة القمة إلى الرئيس التونسي.

وكان الزعماء العرب توافدوا في وقت سابق للمشاركة في أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين. ووصل الملك سلمان إلى مقر القمة العربية، عند العاشرة بتوقيت غرينيتش، قبيل انطلاق القمة، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية.

وعلمت قناة “العربية” أن مشاريع قرارات القمة العربية تتناول بشكل خاص القدس والجولان وتدخلات إيران في المنطقة، والتأكيد على التسوية السياسية في سوريا واليمن وليبيا.

وتعتبر تلك القمة الأكثر حضوراً من قبل الزعماء، بحسب ما أكد السبت المتحدث باسمها محمود الخميري، مشيراً إلى مشاركة حوالي 12 رئيس دولة، إضافة للأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء هيئات دولية أخرى.