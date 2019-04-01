الجزائر تعلن حكومة جديدة تضم 27 وزيرا بينهم ستة من التشكيل السابق

أعلنت الرئاسة الجزائرية تعيين حكومة جديدة مكلفة بتصريف الأعمال برئاسة نور الدين بدوي تضم 27 وزيرا بينهم ستة وزراء فقط من التشكيل السابق.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان مساء أمس الأحد إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قرر اسناد حقيبة الخارجية للسفير صابري بوقادوم خلفا برمطان لعمامرة الذي كان عين في منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرا للخارجية في 11 مارس الجاري.

وأضاف البيان أن بوتفليقة ابقى على حقيبة الدفاع ورئيس الأركان أحمد صالح في منصبه كنائب وزير الدفاع رغم دعوته الثلاثاء الماضي إلى تنحية الرئيس الجزائري من منصبه عن طريق تفعيل المادة 102 من الدستور بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المرض.

كما أسندت حقيبة الداخلية لأحد الوجوه الجديدة صلاح الدين دحمون في حكومة بدوي الذي تم تعيينه لرئاسة الوزراء في 11 مارس الماضي خلفا لسابقه أحمد أويحيى.