لجنة الانتخابات التركية تقرر إعادة فرز الأصوات في 11 قضاء بأنقرة

قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية اليوم الأربعاء إعادة فرز الأصوات في 11 قضاء بالعاصمة أنقرة بناء على طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم بنتائج الانتخابات التي جرت الأحد الماضي.

وقالت وكالة (أناضول) التركية للأنباء ان اللجان الانتخابية التابعة للجنة العليا قررت إعادة فرز الأصوات الخاصة بانتخاب رئيس بلدية أنقرة الكبرى في 11 قضاء منها (جانكايا) و(اوران) و(غولباشي) و(سنجان).

وأضافت ان عملية إعادة فرز الأصوات لا تشمل انتخابات رؤساء البلديات أو أعضاء مجالس البلديات أو أمناء الأحياء.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت في وقت سابق اليوم أيضا إعادة فرز الأصوات بمدينة اسطنبول بعد طعن حزب العدالة والتنمية بنتائج الانتخابات.

وحصل مرشح حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية منصور يافاش على نسبة 90ر50 بالمئة من الأصوات في انتخابات بلدية أنقرة الكبرى بينما نال منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية ووزير البيئة والتخطيط الحضري السابق محمد أوزهسكي على نسبة 10ر47 بالمئة.

وفي اسطنبول التي شهدت منافسة حامية بين مرشح (العدالة والتنمية) ورئيس الوزراء والبرلمان السابقين بن علي يلدريم ومرشح حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة أكرم إمام اوغلو فاز الاخير بنسبة 79ر48 بالمئة من الاصوات مقابل نسبة 51ر48 بالمئة ليلدريم.