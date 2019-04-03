اربع قنصليات سعودية في العراق

اعلن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي اليوم الاربعاء ان بلاده ستفتتح اربع قنصليات في العراق اولها في العاصمة بغداد في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال القصبي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان ان اول قنصلية ستفتح غدا في بغداد لتباشر بمنح تاشيرات الدخول للمسافرين العراقيين من بغداد دون الحاجة لاستخراجها من الاردن كما كان سابقا.

واوضح ان السعودية ستفتتح بعد ذلك ثلاث قنصليات في محافظات مختلفة في العراق لم يحددها وذلك في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي ما يتعلق بمنفذ عرعر الحدودي قال القصبي ان العمل سينتهي به بشكل كامل في غضون ستة اشهر من الان ليبدا العمل به بين البلدين.

من جانبه قال الغضبان ان الطرفين سيعقدان على مدى يومين اجتماعات عديدة ضمن اعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي – السعودي لبحث تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين اقتصاديا وسياسيا وتجاريا وثقافيا وامنيا.

واشار الى ان ذلك سيتم تعزيزه بتوقيع مجموعة من مذكرات التفاهم المشتركة في وقت لاحق مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ عددا من مشاريع التعاون بين العراق والسعودية.

واوضح الغضبان ان الوفد السعودي سيلتقي مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب العراقي وذلك لبحث افاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويضم الوفد السعودي الذي تراسه وزير التجارة كل من وزير الثقافة الامير بدر ال سعود ووزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح ووزير التعليم حمد ال الشيخ ووزير الاعلام تركي الشبانة ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.

وعقد المجلس التنسيقي العراقي – السعودي اجتماعه الاول في نوفمبر من عام 2017.