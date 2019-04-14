الامارات ترحب بتعيين البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان

رحبت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم السبت بتسلم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي السوداني في خطوة تجسد تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان ان الامارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها السودان في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث.

واعربت الوزارة عن ثقتها الكاملة بقدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني على تجاوز التحديات بما يحقق الاستقرار والرخاء والتنمية مؤكدة دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف الى جانب الشعب السوداني متمنية أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق.

ودعت الوزارة من جميع القوى السياسية والشعبية والمهنية والمؤسسة العسكرية في السودان الى الحفاظ على المؤسسات الشرعية والانتقال السلمي للسلطة وضمان مستقبل أفضل لأبناء السودان الشقيق والحفاظ على الوحدة الوطنية.