(يونسكو) تؤكد استعدادها المساعدة في ترميم نوتردام

اكدت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي اليوم الاثنين دعمها لفرنسا في إعادة ترميم كاتدرائية نوتردام بعد اندلاع النيران فيها.

وقالت أزولاي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان المنظمة تتابع عن كثب حادث اندلاع النيران في هذا التراث الذي لا يقدر بثمن.

ووصفت ازولاي في تصريح صحفي كاتدرائية نوتردام ب”الرمز المهم والتراث التاريخي للعالم اجمع”.

يذكر ان حريقا هائلا اندلع اليوم الاثنين في كاتدرائية نوتردام مما ادى الى انهيار برجها التاريخي الذي يبلغ ارتفاعه 93 مترا.

ويزور الكاتدرائية التاريخية نحو 13 مليون سائح كل عام وهي مدرجة على لائحة التراث العالمي منذ العام 1991.