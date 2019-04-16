الإطفاء الفرنسية: إنقاذ هيكل كاتدرائية نوتردام وبرجَيها

أعلنت هيئة الإطفاء الفرنسية، مساء الإثنين، إنقاذ هيكل كاتدرائية نوتردام التاريخية وبرجَيها، بعد حريق استمر نحو 5 ساعات. وقال رئيس فرق الإطفاء في باريس، جان كلود غاليه، إنه تم “إنقاذ هيكل الكاتدرائية وبرجَيها، والحفاظ عليها في المجمل”.

من جهته، أعلن وزير الدولة الفرنسي لشؤون الداخلية، لوران نينوز، تمكن رجال الإطفاء من الحفاظ على هيكل الكاتدرائية الواقعة في قلب العاصمة باريس.

وجاءت تصريحات “نونيز” عقب كشفه احتمالية أن يكون مستحيلا إنقاذ كاتدرائية نوتردام التاريخية، بالتزامن مع تشكيك رئيس فرق الإطفاء، في قدرتهم على وقف انتشار النيران ومنع امتدادها إلى برج الكاتدرائية الثاني ومبنى الجرس.

وفي وقت سابق اليوم، التهم حريق ضخم، سقف كاتدرائية نوتردام التاريخية، ومنارتها، لكن دون التسبب في سقوط أية قتلى أو مصابين.

وحتى الساعة (21:30 ت.غ) لم تكشف السلطات الفرنسية عن سبب الحريق، غير أنّ مدعي العاصمة باريس أعلن فتح تحقيق في الواقعة.

يشار أن كاتدرائية نوتردام تعد من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا، إذ يزورها نحو 14 مليون سائح سنويا. ويبلغ عمر كاتدرائية نوتردام نحو 850 عاما، واستمر بناءُها ما يقرب من مئتي عام، لينتهي في العام 1345م.