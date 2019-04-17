رئيس بيرو الأسبق ينتحر أثناء محاولة اعتقاله

توفي رئيس بيرو الأسبق آلان غارسيا، الأربعاء، بعد أن أقدم على الانتحار أثناء وصول الشرطة إلى منزله في العاصمة ليما، لتوقيفه على ذمة تحقيق في قضية فساد.

وقالت وزيرة الصحة البيروفية سليما توماس غونزاليس، في تصريح صحفي، إن “غارسيا خضع لعملية جراحية عاجلة في المستشفى تعرض خلالها لثلاث سكتات قلبية”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وأضافت أن “غارسيا أطلق الرصاص على رأسه أمام أفراد الشرطة الذين وصلوا لاعتقاله، وفور وقوع الحادث نقلت الشرطة غارسيا إلى مستشفى “كاسيميرو ألوا” في ليما لتلقي العلاج”.

وقال مصدر طبي إن غارسيا توفي بسبب إصابته في الجزء الأيمن من رأسه.

وأفاد برنامج تلفزيوني محلي أنه “عندما وصلت الشرطة إلى منزل غارسيا للقبض عليه، أغلق نفسه في غرفته وحاول الانتحار”.

وسبق أن قضت المحكمة، الثلاثاء، بحبس غارسيا لمدة 10 أيام، ضمن مجموعة مسؤولين بيروفيين يشتبه بضلوعهم في قضية الفساد المتعلقة بشركة البناء البرازيلية “Odebrecht”.

ويتهمه التحقيق بتلقي رشوة بقيمة 100 ألف دولار مقابل حصول الشركة على عقود مربحة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منعت المحكمة غارسيا، الذي كان رئيسا لبيرو في الفترتين (1985-1990 و2006-2011)، من السفر إلى الخارج لمدة 18 شهرا على ذمة التحقيق.

وكان غارسيا رفض كل الاتهامات الموجهة إليه.

ولجأ غارسيا إلى سفارة أوروغواي في الفترة الممتدة بين 17 نوفمبر و3 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، قبل طرده من السفارة.