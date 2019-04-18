روسيا تنفي بشدة ان تكون نقلت الى اسرائيل رفات الجاسوس ايلي كوهين

نفت روسيا بشدة اليوم الاربعاء الانباء التي تناقلتها وسائل اعلام اسرائيلية حول نقلها رفات الجاسوس ايلي كوهين من سوريا الى اسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها “اننا ننفي بشدة اختلاقات العديد من وسائل الاعلام الاسرائيلية بان بعض موظفينا نقلوا من سوريا الى اسرائيل جثمان عميل جهاز الاستخبارات الاسرائيلية (موساد) ايلي كوهين الذي اعدم في دمشق عام 1965”.

واعرب البيان عن الاستغراب لنشر مثل الانباء المضللة ودوافع من يقف وراءها داعيا “الشركاء الاسرائيليين بما في ذلك الصحفيين الى التمسك لاقصى درجة بنهج مهني ونزيه ودقيق لدى تناول هذه القضايا الحساسة”.

وحمل البيان الروسي كامل المسؤولية عن عواقب هذا السلوك لمن وصفهم بمختلقي هذه الاستفزازات ومنفذيها.

وكانت روسيا سلمت الجانب الاسرائيلي قبل ايام رفات العسكري الاسرائيلي زخاريا باومل الذي قتل في لبنان قبل 37 عاما.