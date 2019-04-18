“محور صباح الاحمد”.. أكبر مشاريع البنية التحتية في قطر

عشرات الرافعات ومئات المعدات والاف العمال يعملون معا في ورشة عمل لاتهدأ ليلا ونهار لانجاز مشروع (محور صباح الاحمد) الذي يعتبر من اكبر مشاريع البنية التحتية في قطر.

ويتميز مشروع المحور باتصاله بنحو 15 طريقا رئيسيا ليخدم العديد من المرافق الحيوية في مدينة الدوحة كما يتصل مباشرة بمطار حمد الدولي فضلا عن العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية الحيوية.

ويمثل المشروع شريانا حيويا جديدا يمتد من جنوب الدوحة الى شمالها مما سيعمل على ربط اكثر من 25 منطقة سكنية تتميز بكثافة سكانية عالية فيما يشمل اول جسر معلق من نوعه في قطر بطول 1200 متر واطول جسر في البلاد بطول 6ر2 كيلومتر.