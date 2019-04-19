ناخب هندي “يقطع إصبعه” بعد أن صوّت “خطأ” لحزب منافس

قال ناخب هندي إنه قطع إصبعه بعد أن تبين له أنه صوت “خطأ” لحزب سياسي غير الذي كان يريد انتخابه.

وقال باوان كومار، في مقطع فيديو حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه صوّت بالخطأ لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

وأراد كومار التصويت لصالح حزب آخر، لكن الأمر اختلط عليه بسبب تعدد الرموز على قائمة التصويت.

ويغمس كل ناخب سبّابته بعد أن يُدلي بصوته في حبر تصعب إزالته سريعا.

وأدلى كومار بصوته يوم أمس الخميس في مدينة بلندشهر في ولاية أوتربرادش الشمالية.

كانت هذه هي ثاني مراحل التصويت في الانتخابات العامة الهندية.

وفي مقطع الفيديو، يمكن سماع صوت كومار قائلا: “أردت التصويت للفيل، لكنني بالخطأ صوتُّ للزهرة.”، في إشارة إلى رموز الأحزاب القائمة إلى جوار أسماء المرشحين.

وبينما كان رمز حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم هو زهرة اللوتس، فإن حيوان الفيل هو رمز حزب باهوجان ساماج، وهو حزب إقليمي مهم تحالف مع حزبين إقليميين آخرين ضد بهاراتيا جاناتا.

وتلعب رموز الأحزاب دورا مهما في انتخابات الهند؛ نظرا لسهولة تحديدها في بلد تتفشى الأمية في العديد من ربوعه، فضلا عن تعدد الأحزاب الإقليمية والتحالفات على نحو يربك الناخبين.

وينتمي كومار لطائفة الداليت (ممن كانوا يُعرفون باسم المنبوذين) وهي قاعدة تصويتية بالغة الأهمية لحزب باهوجان ساماج.

وتُعتبر انتخابات أمس الخميس مهمة للأحزاب الإقليمية القوية في الهند، والتي تهيمن على السياسات في أقاليمها ويقودها ساسة محليون أقوياء.

وتُعقد الانتخابات على سبع مراحل، ومن المقرر أن يبدأ فرز الأصوات في 23 مايو/أيار، وثمة نحو 900 مليون ناخب مؤهل للتصويت، مما يجعلها الانتخابات الأكبر في العالم على الإطلاق.