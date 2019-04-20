تركيا تدين استقبال الرئيس الفرنسي وفدا من (قوات سوريا الديمقراطية)

دانت تركيا اليوم الجمعة استقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفدا من (قوات سوريا الديمقراطية) التي تتشكل من حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان ان “هذه المحاولة لإضفاء شرعية مصطنعة لإمتداد حزب العمال الكردستاني تعد خطوة خاطئة للغاية ولا تتوافق مع علاقات التحالف”.

وأكد أهمية عدم السماح بتنفيذ “الأجندات” التي تستهدف وحدة الكيان السياسي لسوريا ووحدة أراضيها مشددا على ان تركيا لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة من أجل ضمان أمنها القومي.

وكان ماكرون استقبل في وقت سابق اليوم وفدا من (قوات سوريا الديمقراطية) مشيدا بالدور الذي تلعبه تلك القوات في “الانتصارات” على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وتصنف تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية الشعبية منظمتين “ارهابيتين” وتعتبرهما امتدادا لحزب العمال الكردستاني في سوريا.