مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من جيش الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان صحفي إن وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلي اوري ارئيل ونحو 170 مستوطنا متطرفا اقتحموا باحات المسجد الأقصى في اليوم الثالث من عيد (الفصح) اليهودي.

وأضافت أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتجولوا في باحاته.

ومن جانبها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن اعدادا كبيرة من المستوطنين ادوا صلوات وشعائر تلمودية في محيط الأقصى تركزت في ساحة البراق (الجدار الغربي للأقصى) وساحة القصور الاموية جنوب المسجد الأقصى.