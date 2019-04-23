إقبال خارجي على شراء “خوذة الحماية الباليستية” التركية

تحظى “خوذة الحماية الباليستية” المصنوعة من قبل شركات تركية، متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، باهتمام وإقبال من الخارج.

ونجحت شركتا “جي إي سي إلليري كومبوزيت”، و”سافونما تكنولوجيليري”، في تصنيع الخوذة الباليستية، التي تتميز بوزنها الخفيف، وقدرتها العالية على الحماية، عبر التعاون بينهما.

وفي حديثه للأناضول، قال مساعد مدير كومبوزيت، “سلجوق شينتورك”، إن الشركة نجحت في تصميم وإنتاج العديد من الأغراض والقطع الباليستية الواقية خلال 3 سنوات الأخيرة.

وأوضح أن الشركة تملك خبرة 10 سنوات في إنتاج القطع الباليستية الواقية المستعملة في صناعة السيارات، والآن “نستفيد منها في صناعة الأغراض العسكرية”، حسب تعبيره.

وأشار إلى تصدير كميات كبيرة من الخوذات الباليستية إلى أوروبا والشرق الأوسط خلال العام الماضي.

من جهة أخرى، أعلن شينتورك استعداد الشركة لتلبية حاجات السوق الداخلية من هذه الخوذات.

وأعلن عن قرب تسليم كميات كبيرة منها، لمؤسستي الجيش والأمن في تركيا، خلال الفترة المقبلة.