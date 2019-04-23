محمد بن راشد يطلق وزارة “اللامستحيل” لتقديم خدمات استباقية للجمهور

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات … وزارة اللامستحيل .. وزارة غير تقليدية .. بدون وزير .. طاقمها أعضاء مجلس الوزراء .. وتعمل على ملفات وطنية مهمة .. وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل».
وأضاف بن راشد عبر حسابه على موقع «تويتر»، «وزارة اللامستحيل ستبدأ عملها على عدة مشاريع .. منها تقديم خدمات استباقية للجمهور .. وبناء منصة الكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من 60 يوماً الى 6 دقائق .. وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الامارات.
وأشار حاكم #دبي الى أن المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة .. وطريقة عملها .. والمستحيل ليس في قاموسنا .. وليس جزء من تفكيرنا .. ولن يكون جزءا من مستقبلنا
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