محمد بن راشد يطلق وزارة “اللامستحيل” لتقديم خدمات استباقية للجمهور

قال‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬‮«‬أطلقنا‭ ‬اليوم‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬ضمن‭ ‬حكومة‭ ‬الامارات‭ … ‬وزارة‭ ‬اللامستحيل‭ .. ‬وزارة‭ ‬غير‭ ‬تقليدية‭ .. ‬بدون‭ ‬وزير‭ .. ‬طاقمها‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ .. ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬ملفات‭ ‬وطنية‭ ‬مهمة‭ .. ‬وبناء‭ ‬أنظمة‭ ‬حكومية‭ ‬جديدة‭ ‬للمستقبل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬‮«‬وزارة‭ ‬اللامستحيل‭ ‬ستبدأ‭ ‬عملها‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مشاريع‭ .. ‬منها‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استباقية‭ ‬للجمهور‭ .. ‬وبناء‭ ‬منصة‭ ‬الكترونية‭ ‬لتسهيل‭ ‬مشتريات‭ ‬الحكومة‭ ‬واختصار‭ ‬وقتها‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬يوماً‭ ‬الى‭ ‬6‭ ‬دقائق‭ .. ‬وإنشاء‭ ‬أنظمة‭ ‬تخصصية‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭.‬

وأشار حاكم‭ ‬#دبي‭ ‬الى أن‭ ‬المستقبل‭ ‬يحمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬التجديد‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬هيكلية‭ ‬الحكومة‭ .. ‬وطريقة‭ ‬عملها‭ .. ‬والمستحيل‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬قاموسنا‭ .. ‬وليس‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تفكيرنا‭ .. ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬مستقبلنا