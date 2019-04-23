المغرب: تفكيك خلية موالية لتنظيم “داعش” ناشطة بضواحي العاصمة

اعلنت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء تفكيك خلية ارهابية موالية لما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مكونة من ستة افراد ينشطون في مدينة (سلا) بضواحي العاصمة المغربية.

وقالت المديرية العامة لمراقبة التراب المغربي في بيان ان عمليات التفتيش اسفرت عن حجز اجهزة إلكترونية واسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين من الحجم الكبير ومنشورات ذات “طابع متطرف” مضيفة ان اعمار عناصر الخلية تتراوح بين 22 و28 عاما.

واوضحت ان “المعطيات الاولية تفيد بأن المشتبه بهم الذين اعلنوا تبعيتهم للخليفة المزعوم ل(داعش) باشروا اعمال الدعاية والترويج لهذا التنظيم الارهابي بموازاة سعيهم لاكتساب تجارب في تحضير وصناعة العبوات الناسفة وذلك من اجل استعمالها لتنفيذ عمليات ارهابية تماشيا مع الاجندة التخريبية للتنظيم”.

وكانت السلطات المغربية اعلنت في العاشر من الشهر الجاري تفكيك خلية ارهابية مكونة من اربعة اشخاص بمدينة (تازة) شمال شرق المغرب يتزعمها مقاتل سابق على الساحة السورية العراقية وذلك في اطار التصدي للخطر المرتبط بالتنظيم الارهابي.

كما تم تفكيك خلية ارهابية في مدن (سيدي بنور) و(المحمدية) و(الجديدة) غربي المغرب ومراكش بالجنوب في منتصف مارس الماضي يخطط افرادها لتنفيذ هجمات في المغرب.

وفي ديسمبر الماضي اعتقلت السلطات المغربية متشددين تورطوا في ذبح سائحتين اوروبيتين بعدما اعلنوا ولاءهم لتنظيم (داعش) الارهابي في مقطع فيديو اكدت النيابة العامة صحته.

ومنذ التفجير الانتحاري الذي شهدته مدينة الدار البيضاء عام 2003 واسفر عن مقتل 33 شخصا والآخر الذي وقع بمدينة مدينة مراكش عام 2011 وراح ضحيته 17 قتيلا شددت المغرب اجراءاتها الامنية وعززت تعاونها الدولي في مجال مكافحة الارهاب.