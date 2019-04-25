بدء القمة التاريخية بين بوتن وكيم

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الخميس، في مستهل أول قمة بينهما.

وتصافح بوتن وكيم لدى بدء اللقاء في مدينة فلاديفوستوك الساحلية، الواقعة في أقصى الشرق الروسي.

وفي أولى تصريحاته، قال بوتن إنه يرحب بمساعي زعيم كوريا الشمالية لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، رغم فشل القمة الأخيرة بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب .

وأوضح بوتن لكيم، أنه يريد دعم جهود “إيجابية” على شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن موسكو وبيونغ يانغ لديهما “الكثير من العمل” لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

ورد كيم بالقول إنه يتطلع لتعزيز “العلاقات التقليدية” مع روسيا.

وأضاف أن القمة التي يعقدها مع بوتن، ستساعدهما على تقييم قضايا شبه الجزيرة الكورية وتنسيق المواقف.