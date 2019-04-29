السعودية تؤكد رفضها لأي تدخل في شؤون البحرين

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، الاثنين، رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها.

كما عبر المصدر عن تطلع السعودية إلى علاقة متينة بين البحرين والعراق، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، إنها “تتابع باهتمام كبير وقلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من العراق تجاه البحرين وقيادتها”.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن “التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين والتجاوز على حرمة ومكانة قيادتها أمر غير مقبول على الإطلاق وتدخل مرفوض”.