واشنطن تعيد إلى ماليزيا 200 مليون دولار مختلسة من صندوق حكومي

ذكرت صحيفة ماليزية ، السبت، أن الولايات المتحدة تعتزم إعادة 200 مليون دولار إلى ماليزيا، ضمن مبالغ يتردد أنها اختُلست من صندوق حكومي. ونقلت صحيفة “ذا صن ديلي” عن مصادر (لم تكشف عنها) أن واشنطن سترد هذا المبلغ إلى ماليزيا الشهر الجاري.

ولم يرد تأكيد رسمي لما ذكرته الصحيفة من جانب الولايات المتحدة أو ماليزيا. يشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، يعمل مع ست دول من بينها الولايات المتحدة، لاستعادة نحو 4.5 مليار دولار، يقال إنها اختلست من صندوق ماليزي حكومي في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق. ويحاكم عبد الرزاق حاليا في سبع اتهامات تتعلق بخيانة الثقة واستغلال النفوذ وغسل الأموال ضمن سلسلة من قضايا فساد تلاحقه.

ويتهم رئيس الوزراء السابق بتحويل 14 مليون دولار أمريكي من أموال صندوق التنمية الحكومي (1 إم دي بي) إلى حساباته المصرفية الشخصية ودفع نجيب ببراءته في تلك الاتهامات. ولازمت الفضيحة الرجل في السنوات الثلاث الأخيرة له بالحكم، الذي استمر نحو 10 سنوات، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة، في انتخابات 10 مايو / أيار الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.