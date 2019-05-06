“أكثر من 40 قتيلا” في حريق طائرة هبطت اضطراريا في موسكو

قالت السلطات الروسية في وقت متأخر الأحد إن 41 شخصا لاقوا حتفهم عندما هبطت طائرة سوخوي سوبر جيت-100 اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو بعد اشتعال النيران بها.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني نقلته رويترز أن الطائرة كان على متنها 78 شخصا بينهم أفراد الطاقم

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الركاب وهم يستخدمون مزالق خروج الطوارئ من الطائرة المحترقة.

وذكرت مصادر روسية أن طفلين ومضيفة من طاقم الطائرة اضمن الضحايا.

وقال أحد شهود العيان إن فرار أي شخص من الطائرة يعد “معجزة”.

ولم يتضح بعد سبب الحريق الكبير والهبوط الطارئ.

والطائرة من طراز Sukhoi Superjet-100 ، وكان من المقرر أن تغادر في الساعة 17:50 بالتوقيت المحلي (14:50 بتوقيت جرينتش) إلى مدينة مورمانسك.

وأصدر الطاقم إشارة استغاثة بعد وقت قصير من مغادرة مطار شيريميتيفو بموسكو ، وفقًا لتقارير إنترفاكس.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن أول محاولة لهبوط اضطراري لم تنجح.

وأكدت بيانات موقع التتبع Flightradar24 التقارير التي تحدثت عن حدوث هبوط اضطراري بعد حوالي 30 دقيقة من الإقلاع.

وقالت شركة ايروفلوت، الناقل الوطني الروسي، إن الطائرة أُجبرت على العودة إلى المطار “لأسباب فنية” ، لكنها لم توضح هذه الأسباب.

وفي بيان موجز ، ذكرت الشركة أن محركات الطائرة كانت تحترق بعد الهبوط ، لكنها لم توضح التسلسل الدقيق للأحداث.

ونقلت انترفاكس عن مصدر قوله ان محركات الطائرة اشتعلت فيها النيران على المدرج بعد الهبوط الصعب وليس في الجو كما ورد في البداية.