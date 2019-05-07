أمير قطر يوجه بتخصيص نصف مليار دولار للشعب الفلسطيني

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجه بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار للفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في بيان للخارجية القطرية، نشر على موقعها الرسمي، يوم الاثنين، أن هذا الدعم يأتي “انطلاقا من أواصر الأخوة وروابط العروبة والدين بين الشعبين القطري والفلسطيني، وذلك لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على احتياجاته الحياتية الضرورية في ظل الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وتراجع الدعم الدولي الإنساني المقدم لهم ولبرامج الأمم المتحدة الخاصة بهم، واستمرار عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على أداء دوره المطلوب بسبب ما واجهه طيلة السنوات الماضية من أزمات وتحديات”.

وأوضحت الخارجية أن دولة قطر خصصت 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، و180 مليون دولار “لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين، ودعم خدمات الكهرباء لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة، لا سيما أثناء شهر رمضان الكريم، ولمواجهة موسم الصيف الذي تزداد الحاجة فيه إلى الكهرباء”.

ودعت قطر المجتمع الدولي الى “القيام بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ومساعدة الشعب الفلسطيني” لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يواجهها.

وأكدت الدوحة “التزامها التام بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق للحصول على كافة حقوقه المشروعة”.

المصدر: RT