“صرصور المعارضة” يتسلق كتف الرئيس الفلبيني

بينما كان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي يتحدث أمام جمع انتخابي، الأربعاء، باغته ضيف مفاجئ وغير مرغوب به.

فأثناء كلمته، تسلق صرصور كبير كتف الرئيس المثير للجدل، بينما لم يظهر الأخير أي انزعاج، بل أطلق مزحة واتهم المعارضة بإرسال الحشرة.

وأظهر مقطع فيديو الصرصور وهو يصعد إلى كتف دوتيرتي الأيسر خلال التجمع الذي نظم في إقليم بوهول وسط الفلبين، ليصادق على مرشحي مجلس الشيوخ.

وسارعت مساعدة للرئيس لإبعاد الصرصور عن كتفه، إلا أنه نزل إلى مقدمة قميصه.

وعندما تنبه دوتيرتي (74 عاما) إلى وجود الصرصور بحركة مساعدته المضطربة، أزاحه بعيدا.

بعد ذلك ضرب الأرض بقدمه، ومزح قائلا إن “الحزب الليبرالي المعارض ربما هو الذي أطلق الصرصور”.

وقال مفجرا ضحكات الحاضرين “إنه ليبرالي بكل تأكيد”، وأكمل بعدها بقية خطابه الذي استمر ساعتين.