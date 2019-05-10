بريطانيا: تعيين وزير دولة جديد لشؤون الشرق الاوسط

اعلن وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت اليوم الاربعاء عن تعيين اندرو موريسون وزيرا للدولة لشؤون الشرق الاوسط خلفا للوزير السابق اليستر بيرت.

واعرب هانت في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن ترحيبه بالوزير موريسون وتطلعه للعمل معه لاجل ان يكون صوت بريطانيا مسموعا في الشرق الاوسط مشيرا الى انه خدم في المنطقة كعسكري وكمبعوث تجاري ولديه ثروة من الخبرة ليستعين بها في منصبه.

يذكر ان وزير الدولة السابق لشؤون الشرق الاوسط اليستر بيرت استقال في شهر مارس الماضي احتجاجا على طريقة ادارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لملف البريكست حيث صوت مع تعديل لمنح البرلمان الحق في ادارة ملف الخروج مما يشكل مخالفة لموقف الحكومة التي صوتت برفض التعديل.