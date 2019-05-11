أمريكا.. “الاحتياطي الفيدرالي” يطالب بإنقاذ الطبقة الوسطى

طالب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الجمعة، بـ”وضع سياسات سليمة لمساعدة مزيد من الأمريكيين على الارتقاء إلى الطبقة الوسطى التي تتراجع باضطراد”.

وقال باول في كلمة بمؤتمر حول أبحاث التنمية بالعاصمة واشنطن، إنّ “معدّل دخل أُسر الطبقة المتوسطة نما بشكل أكثر بطئا من معدلات سبعينات القرن الماضي، مقارنة بذوي الدخل المرتفع”، بحسب قناة “الحرة” الأمريكية.

وأضاف أن “أكثر من 80 بالمئة من أبناء الطبقة الوسطى في الخمسينات كانوا قادرين على جني أموال أكثر من آبائهم، بينما يُحقّق ذلك نصفهم فقط الآن”.

وتابع أن الأُسر ذات الدخل المنخفض لديها فرصة أقلّ للارتقاء إلى الطبقة الوسطى لتحقيق “مستوى أساسي من الأمن الاقتصادي”.

وأرجَعَ باول انكماش الطبقة الوسطى وزيادة التفاوت في الدّخل إلى تباطؤ الإنتاجيّة وتقسيم فرص العمل استنادا إلى مستوى التعليم ومكان العمل وأصول العامل العرقية.

وأوضح أن “هذه القضايا حيويّة، السياسات العامة السليمة يمكن أن تدعم العائلات والأعمال وأن تساعد مزيد من الأمريكيين على بلوغ الطبقة الوسطى والبقاء فيها”.

وأضاف باول “أعتقد أنّه بإمكاننا الاتّفاق على أن تحقيق مستوى أساسي من الأمن الاقتصادي يُعدّ أمرا جوهريا”.