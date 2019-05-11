ترامب: كيم جونغ أون قتل عمه وقطع رأسه

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لأنصاره من تصلب موقف الزعيم الكوري الشمالي أثناء المفاوضات.

وتطرق ترامب إلى ما وصفه بوحشية كيم، وخاصة إعدامه لعمه قبل 6 سنوات، بحسب صحيفة ” واشنطن بوست “.

وتحدث ترامب عن كيفية إعدم الزعيم الكوري الشمالي لعمه جانغ سونغ ثايك، عام 2013، بعد أن اتهمه بعدم الولاء، وأضاف أن كيم قطع رأس جانغ وعرضه على آخرين في محاولة لبث الرعب في قلوبهم.

وقالت “واشنطن بوست” إنه من الصعب التحقق من التقارير الواردة من داخل كوريا الشمالية، بسبب طبيعة النظام السرية، مشيرة إلى أن تقارير عدة اختلفت في تحديد كيفية مقتل زوج عمة الزعيم، مثل مقتله رميا بالرصاص على أيدي مجموعة عسكرية، أو جعله فريسة سهلة تتناوب الكلاب على نهشها.

ولطالما تحدثت تقارير عن إعدام كيم للعديد من المسؤولين في نظامه بطرق مرعبة، بعدما شك في ولائهم له، مثل إطلاق صواريخ على أجسادهم، والحرق بكرات اللهب، أو عن طريق السم.

ولفتت الصحيفة أن تعليقات ترامب الأخيرة على كوريا الشمالية تظهر أن صبره بدأ ينفد إزاء الجمود في المفاوضات مع كوريا الشمالية.

يذكر أن الحياة كانت هادئةً نسبيًا في شبه الجزيرة الكورية منذ فشل قمة هانوي، حتى ألقت كوريا الشمالية حجرًا في المياه الراكدة، بإجراء مناورة صاروخية مفاجئة.

وانتهى الاجتماع الأخير في العاصمة الفيتنامية هانوي، بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي من دون التوصل إلى أي تقدم في ملف بيونغ يانغ النووي الذي يثير مخاوف الغرب.

وتصر واشنطن على تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها النووي أولا بينما تتمسك الأخيرة بضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها قبل تقديم أي تعهدات.