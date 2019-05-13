سلطنة عمان تعلن رسميا إعادة فتح سفارتها في بغداد

اعلنت سلطنة عمان اليوم الاحد اعادة فتح سفارتها في بغداد وذلك انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن اعادة افتتاح السفارة العمانية في العاصمة بغداد ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعربت منذ يومين عن ترحيبها بطلب سلطة عمان اعادة افتتاح سفارتها في بغداد وذلك بعدما تسلم وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم رسالة في هذا الصدد من نظيره العماني يوسف بن علوي.

يذكر أن سلطنة عمان أغلقت سفارتها لدى بغداد في أغسطس من عام 1990 عقب الغزو العراقي لدولة الكويت.