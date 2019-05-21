مصر ترفع أسعار الكهرباء

قال وزير الكهرباء المصري، الثلاثاء، إن مصر سترفع أسعار الكهرباء 14.9 في المئة، في المتوسط، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو.

ونقلت وكالة رويتزر عن الوزير محمد شاكر قوله إن أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة في المئة في السنة المالية المقبلة.

بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة، بحسب ما قاله شاكر في مؤتمر صحفي.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض دعم الطاقة في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة.