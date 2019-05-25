“العمل الدولية” تدير برنامجا ب75 مليون دولار للاجئين السوريين بتركيا

قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر اليوم الجمعة ان المنظمة تدير برنامج تعاون تقني بقيمة 75 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في تركيا.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن رايدر قوله بعد اجتماعه مع مسؤولين أتراك في أنقرة ان البرنامج يهدف أيضا الى زيادة العمالة النسائية والحد من ظاهرة عمالة الأطفال في تركيا.

وأشاد بجهود تركيا في أزمة اللاجئين معتبرا ان تلك الطريقة تمكننا من المساهمة بشكل أفضل في اتباع نهج متوازن لمساعدة اللاجئين الى جانب تقديم التضامن للمؤسسات والحكومة التركية.

وأكد العلاقات “القوية” التي تربط بين تركيا ومنظمة العمل الدولية معربا عن رغبته في تعزيز العلاقات مع الشركاء في الحكومة واتحادات التجارة وأرباب العمل.

وتستضيف تركيا حوالي 5ر3 ملايين لاجئ سوري وأنفقت أكثر من 30 مليار دولار لتوفير الاحتياجات الضرورية لهم منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011.

وكان رايدر قد وصل أنقرة أمس الخميس والتقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بحضور وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية زهراء سلجوق.