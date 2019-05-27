علاء مبارك: “نفسي أعمل عمرة بس محتاج واسطة”

رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك على تدوينة أحد متابعيه على موقع “تويتر”، والذي طالبه فيها بإيجاد واسطة للسفر إلى الخارج.

وداعب علاء مبارك أحد متابعيه وطالبه بإيجاد واسطة لحذف اسمه من قوائم الممنوعين من السفر ليسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة في العشر الأواخر من رمضان.

وكتب علاء مبارك في تدوينته: “معندكش أنت عشان أشيل المنع من السفر إلي من 2011.. أروح أعمل عمرة في العشر الأواخر وارجع! نقول يارب”.

وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورة للتدوينة التي نشرها علاء مبارك، وعلق أحد المدونين قائلا: “هذا حدث بالفعل وليس نكتة”.