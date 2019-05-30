وزراء الخارجية يعتمدون مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية بجدة

اختتم وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاربعاء اجتماعهم التحضيري في جدة برفع مشروع البيان الختامي الى القمة الإسلامية المزمع عقد دورتها ال14 بمكة المكرمة في 31 مايو الجاري لاعتماده.

وكان وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة قد عقدوا جلسة سرية بعد إلقاء كلمات الافتتاح ناقشوا خلالها جدول اعمال القمة الإسلامية وضرورة بلورة موقف موحد تجاه العديد من الملفات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

ومثل الكويت في الاجتماع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وتنعقد القمة الإسلامية في دورتها العادية تحت شعار (قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل) ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بينهم سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمناقشة العديد من القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.

ومن المنتظر أن يصدر عن القمة الإسلامية “إعلان مكة” بالإضافة إلى البيان الختامي الذي سوف يتطرق إلى العديد من القضايا الحالية في العالم الإسلامي.

كما يبحث القادة موقف الدول الأعضاء في المنظمة من آخر المستجدات الجارية في القضية الفلسطينية بالإضافة إلى إعلان موقف موحد إزاء التطورات الأخيرة في عدد من الدول الأعضاء وكذلك اتخاذ مواقف واضحة من الأحداث الأخيرة الخاصة بالأقليات المسلمة وما يتعلق منها بتنامي خطاب الكراهية ضد الجاليات المسلمة وما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا.

وسيبحث القادة أيضا سبل التصدي للإرهاب والتطرف العنيف وغيرها من القضايا.